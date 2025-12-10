Abusi sessuali su studenti 14enni rinviata a giudizio la prof di Castellammare vittima della spedizione punitiva dei genitori
Il tribunale di Torre Annunziata ha disposto il rinvio a giudizio di Veronica Sposito, insegnante di sostegno di 38 anni presso l’Istituto Catello Salvati di Castellammare di Stabia, accusata di abusi e maltrattamenti su uno studente 14enne, coinvolgendo anche una presunta spedizione punitiva dei genitori.
Il gip del tribunale di Torre Annunziata ha disposto il rinvio a giudizio di Veronica Sposito, la professoressa di sostegno 38enne dell’Istituto scolastico Catello Salvati di Castellammare di Stabia, accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne. Le presunte vittime sono sette studenti di età inferiore ai 14 anni. I fatti contestati risalgono a circa un anno fa e sarebbero avvenuti principalmente in un’aula riservata della scuola, soprannominata dalla docente «La saletta». I racconti dei minori, le chat, gli audio. Le indagini avevano portato all’ arresto della donna lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Open.online
ABUSI SESSUALI SU SACERDOTE DI 19 ANNI Un sacerdote della Diocesi di Innsbruck ha denunciato abusi nei suoi confronti avvenuti, 40 anni fa, durante un suo soggiorno all'Ordine Teutonico a Lana, in Alto Adige. La vittima all'epoca dei fatti aveva 19 an - facebook.com Vai su Facebook
Highlights Gol Juve Pafos LIVE: le immagini del match – VIDEO juventusnews24.com
Il medico di Messina Denaro è stato condannato a 15 anni di reclusione gazzettadelsud.it
Diletta Leotta di nuovo mamma, l’annuncio social perizona.it
Giulia Salemi e l’arte di crescere insieme: la dolce dedica per Kian 361magazine.com
Per il pasticciaccio del test filtro di Medicina il ministero valuta il recupero crediti per tutti ilfattoquotidiano.it
Francesca Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale ... lopinionista.it