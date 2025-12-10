Abusi sessuali su studenti 14enni rinviata a giudizio la prof di Castellammare vittima della spedizione punitiva dei genitori

Il tribunale di Torre Annunziata ha disposto il rinvio a giudizio di Veronica Sposito, insegnante di sostegno di 38 anni presso l’Istituto Catello Salvati di Castellammare di Stabia, accusata di abusi e maltrattamenti su uno studente 14enne, coinvolgendo anche una presunta spedizione punitiva dei genitori.

Il gip del tribunale di Torre Annunziata ha disposto il rinvio a giudizio di Veronica Sposito, la professoressa di sostegno 38enne dell'Istituto scolastico Catello Salvati di Castellammare di Stabia, accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne. Le presunte vittime sono sette studenti di età inferiore ai 14 anni. I fatti contestati risalgono a circa un anno fa e sarebbero avvenuti principalmente in un'aula riservata della scuola, soprannominata dalla docente «La saletta». I racconti dei minori, le chat, gli audio. Le indagini avevano portato all' arresto della donna lo scorso gennaio.