Abusi di capodanno sulle turiste in piazza Duomo l’inchiesta si ferma Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato un’identità agli aggressori
A quasi un anno dagli episodi di molestie di gruppo avvenuti in piazza Duomo a Milano durante la notte di San Silvestro, l’inchiesta si avvia verso la richiesta di archiviazione, senza riuscire a identificare gli aggressori nemmeno grazie all’uso dell’intelligenza artificiale.
Milano, 10 dicembre 2025 – A quasi un anno dagli episodi di molestie di gruppo in piazza Duomo a Milano, durante la notte di San Silvestro, l’inchiesta si avvia verso la richiesta di archiviazione. Stando a quanto emerge da fonti della procura, le prove raccolte nel corso delle indagini non sono state sufficienti a integrare il quadro dello stupro di gruppo. In particolare, le immagini delle telecamere non hanno ripreso i volti e nemmeno il lavoro della AI ha aiutato a ricostruire la dinamica e a dare una identità ai presunti stupratori di gruppo. Dunque, nessuno è riconoscibile. Ma c’è di più: nessuna delle presunte vittime ha formalizzato una denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
