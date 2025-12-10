Aberdeen-Strasburgo Conference League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
L'incontro tra Aberdeen e Strasburgo, valido per la Conference League, si disputerà l'11 dicembre 2025 alle 21:00. Nonostante un momento difficile in campionato per gli alsaziani, una vittoria in Scozia potrebbe garantire loro la qualificazione agli ottavi di finale, rendendo questa sfida cruciale per il proseguo della competizione.
Non è il miglior momento della stagione dello Strasburgo, che in campionato viene da 3 KO consecutivi, ma in Conference League gli alsaziani possono blindare il passaggio del turno e anche un posto negli ottavi di finale vincendo ad Aberdeen. I Dons di Thelin navigano a metà classifica in campionato e sono ancora senza vittorie in Europa, con appena 2 pareggi racimolati e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
