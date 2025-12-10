Aberdeen-Strasburgo Conference League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
L'incontro tra Aberdeen e Strasburgo, valido per la Conference League, si disputerà il 12 novembre 2025 alle 21:00. Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, gli alsaziani puntano a consolidare il loro cammino nel torneo europeo, trovandosi in una posizione favorevole per qualificarsi agli ottavi di finale. Ecco formazioni, quote e pronostici.
Non è il miglior momento della stagione dello Strasburgo, che in campionato viene da 3 KO consecutivi, ma in Conference League gli alsaziani possono blindare il passaggio del turno e anche un posto negli ottavi di finale vincendo ad Aberdeen. I Dons di Thelin navigano a metà classifica in campionato e sono ancora senza vittorie in Europa, con appena 2 pareggi racimolati e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Aberdeen vs Strasburgo – 11 Dicembre 2025 - Il fascino della UEFA Europa Conference League torna protagonista al Pittodrie Stadio, dove l’Aberdeen ospita lo Strasburgo l’11 Dicembre 2025 alle 21:00. Segnala news-sports.it
