Aberdeen-Strasburgo Conference League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Aberdeen e Strasburgo, valido per la fase a gironi della Conference League, si disputa il 12 novembre 2025 alle ore 21:00. Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, gli alsaziani puntano a consolidare la qualificazione e sperano di ottenere un risultato positivo in Scozia per avanzare agli ottavi di finale. Analisi delle formazioni, quote e pronostici.

Non è il miglior momento della stagione dello Strasburgo, che in campionato viene da 3 KO consecutivi, ma in Conference League gli alsaziani possono blindare il passaggio del turno e anche un posto negli ottavi di finale vincendo ad Aberdeen. I Dons di Thelin navigano a metà classifica in campionato e sono ancora senza vittorie in Europa, con appena 2 pareggi racimolati e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Aberdeen-Strasburgo (Conference League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Aberdeen vs Strasburgo – 11 Dicembre 2025 - Il fascino della UEFA Europa Conference League torna protagonista al Pittodrie Stadio, dove l’Aberdeen ospita lo Strasburgo l’11 Dicembre 2025 alle 21:00. Da news-sports.it

