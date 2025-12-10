Abbiategrasso tartarughe pericolose sfrattate dal laghetto
A Abbiategrasso, è iniziato il trasferimento delle tartarughe dal laghetto del Parco della Costituzione, un'operazione finalizzata a tutelare l'ecosistema locale. L'intervento, programmato dall’amministrazione comunale, mira a preservare l’equilibrio ecologico dell’area verde e a gestire la presenza di specie considerate pericolose o invasive.
Abbiategrasso, 10 dicembre 2025 – È iniziato oggi il trasferimento delle tartarughe acquatiche dal laghetto del Parco della Costituzione di Abbiategrasso, un intervento programmato dal Comune per salvaguardare l’equilibrio ecologico e la biodiversità dell’area verde. Le tartarughe interessate dall’operazione appartengono alla specie Trachemys scripta, conosciuta come tartaruga dalle orecchie rosse o gialle. Si tratta di una specie aliena e invasiva, inserita tra le cento più pericolose al mondo, la cui presenza non controllata rappresenta una seria minaccia per l’ecosistema locale. Gli effetti negativi sono molteplici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Iniziata la raccolta dei rettili presenti nel laghetto del #Parco della Costituzione per trasferirli e proteggere così l’ecosistema locale #Abbiategrasso #ambiente #tartarughe Vai su Facebook
