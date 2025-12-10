Abbandona la fidanzata in montagna a -20 gradi che muore per assideramento | il compagno è accusato di omicidio colposo

Un tragico episodio si è verificato nelle montagne austriache del Grossglockner, dove una donna è deceduta per assideramento. Il suo compagno, presente al momento della tragedia, è stato accusato di omicidio colposo. La vicenda ha suscitato grande scalpore, sollevando interrogativi sulle responsabilità e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita.

Si trova a soli 50 metri della vetta del Grossglockner, in Austria. Esausta, disorientata, infreddolita per le gelide temperature notturne. Kerstin Gurtner è sola, mentre il fidanzato è tornato al rifugio per lanciare l'allarme. Le temperature gelide e i venti forti non lasciano scampo alla. 🔗 Leggi su Today.it

