A23 chiusa un' area di parcheggio | ecco quando

A causa di lavori di ripavimentazione sull'autostrada A23 Udine-Tarvisio, l'area di parcheggio di Campiolo Est sarà chiusa temporaneamente. La chiusura interesserà il tratto tra le uscite di Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio, con orario di blocco previsto dalle 6 alle 23 di venerdì 12.

