A23 chiusa un' area di parcheggio | ecco quando
A causa di lavori di ripavimentazione sull'autostrada A23 Udine-Tarvisio, l'area di parcheggio di Campiolo Est sarà chiusa temporaneamente. La chiusura interesserà il tratto tra le uscite di Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio, con orario di blocco previsto dalle 6 alle 23 di venerdì 12.
A23 chiusa per due notti: disagi per gli automobilisti - Tarvisio: nelle notti di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, dalle 22 alle 6, sarà chiuso un tratto in direzione Austria per consentire interventi di manutenzi ... Da udinetoday.it
Chiusa l'autostrada A23 tra Pontebba e Carnia in direzione sud per rischio frane - L'autostrada A23 è chiusa in direzione sud fra Pontebba e Carnia dove nel giorno di Pasquetta del 2024 una frana aveva fatto cadere numerosi massi sulla carreggiata. Scrive rainews.it
Il sindaco, Roberto Vumbaca, ha annunciato che l’area resterà chiusa da dopo l’Epifania fino a Pasqua Vai su Facebook
