A14 de Pascale sullo snodo di Bologna | Ok al Passante ridotto subito la quarta corsia
Il ministro delle Infrastrutture, Matteo de Pascale, ha espresso il suo parere sull’avanzamento dei lavori allo snodo di Bologna, sottolineando la necessità di adottare soluzioni pratiche e realizzabili con le risorse disponibili. In particolare, si è concentrato sulla riduzione del Passante e sulla priorità di implementare subito la quarta corsia, puntando a migliorare la viabilità senza attendere infrastrutture ideali.
Ravenna, 10 dicembre 2025 – “Dobbiamo fare il ‘Passante possibile’ non sognando la migliore infrastruttura possibile, ma facendo quello che si può con i soldi che ci sono. E chiedendo al governo di fare partire subito il cantiere per la quarta corsia tra Bologna e la diramazione per Ravenna, di avviare in fretta i lavori per l’ammodernamento della statale 16 tra Ravenna e Argenta, senza dimenticate il quadruplicamento della tratta ferroviaria tra Bologna e Castel Bolognese”. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, è intervenuto ieri alla festa per i 140 anni de Il Resto del Carlino, a Ravenna, e intervistato dal vice direttore Valerio Baroncini, ha affrontato le questioni chiave per una “Romagna che soffoca in ragione di quello che succede a Bologna”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nuvola Tv. . PASCALE: IL 26 NOVEMBRE MOMENTO DI DOLORE E RIFLESSIONE Non si è ancora spenta l'eco delle celebrazioni in occasione del terzo anniversario dell'alluvione che sconvolse Casamicciola il 26 novembre 2022. - facebook.com Vai su Facebook
A14, de Pascale sullo snodo di Bologna: “Ok al Passante ridotto, subito la quarta corsia” - Ravenna, 10 dicembre 2025 – “Dobbiamo fare il ‘Passante possibile’ non sognando la migliore infrastruttura possibile, ma facendo quello che si può con i soldi che ci sono. Secondo ilrestodelcarlino.it
“Almeno un morto, ci sono feriti”. Sparatoria improvvisa, è tragedia: l’orrore in un istante thesocialpost.it
Champions League, Atalanta-Chelsea 2-1: De Ketelaere fa volare la Dea lapresse.it
Studentessa violentata a Roma, la notte dell’orrore: il branco fuori dalla metro, lo stupro e le urla di ... quotidiano.net
Conte verso Benfica Napoli: «Affrontare Mourinho è sempre speciale» internews24.com
TNA: Masha Slamovich fuori dalla compagnia? zonawrestling.net
Moviola Inter Liverpool, l’episodio chiave del match di Champions League calcionews24.com