A Volturino c' è la quarta edizione di ‘Betlemme al Borgo’
A Volturino torna l’atteso evento natalizio ‘Betlemme al Borgo’, giunto alla sua quarta edizione. Il Presepe Vivente di Serritella, situato ai piedi del centro storico, promette di immergere visitatori e abitanti in un’atmosfera magica e suggestiva, celebrando la tradizione natalizia in un contesto unico e affascinante.
Volturino si appresta a immergersi nella più autentica atmosfera natalizia con la quarta edizione di ‘Betlemme al Borgo’, il suggestivo Presepe Vivente a Serritella che prenderà vita ai piedi del piccolo centro, a un paio di chilometri della Strada Statale 17. L’area che sorge intorno all’antico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, prime reazioni: "Brutalmente audace", "Ralph Fiennes fenomenale" movieplayer.it
Nick Kyrgios verso la Battaglia dei Sessi: “Sabalenka è molto pericolosa, sarà dura per me” oasport.it
Cucina italiana patrimonio Unesco, La Mantia: “Timballo di anelletti piatto che celebra riconoscimento” lapresse.it
Ferrara intitolerà uno spazio pubblico alla memoria di Sergio Ramelli ilgiornale.it
Il più famoso sito porno svela dati e abitudini degli italiani, anche delle donne. Non mancano le sorprese milleunadonna.it
Al Consiglio d'Europa una proposta per rendere il modello Albania conforme al diritto internazionale ilfoglio.it
Netflix, l’indiscrezione: voleva comprare Disney prima di concentrarsi su Warner Bros movieplayer.it
Nick Kyrgios verso la Battaglia dei Sessi: “Sabalenka è molto pericolosa, sarà dura per me” oasport.it
Cucina italiana patrimonio Unesco, La Mantia: “Timballo di anelletti piatto che celebra riconoscimento” lapresse.it
Ferrara intitolerà uno spazio pubblico alla memoria di Sergio Ramelli ilgiornale.it
Il più famoso sito porno svela dati e abitudini degli italiani, anche delle donne. Non mancano le sorprese milleunadonna.it
Al Consiglio d'Europa una proposta per rendere il modello Albania conforme al diritto internazionale ilfoglio.it
Netflix, l’indiscrezione: voleva comprare Disney prima di concentrarsi su Warner Bros movieplayer.it