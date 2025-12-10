A Volturino c' è la quarta edizione di ‘Betlemme al Borgo’

A Volturino torna l’atteso evento natalizio ‘Betlemme al Borgo’, giunto alla sua quarta edizione. Il Presepe Vivente di Serritella, situato ai piedi del centro storico, promette di immergere visitatori e abitanti in un’atmosfera magica e suggestiva, celebrando la tradizione natalizia in un contesto unico e affascinante.

