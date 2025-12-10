A Venezia la restituzione finale del laboratorio teatrale di Mattia Berto

A Venezia, si conclude il laboratorio teatrale di Mattia Berto, un progetto che utilizza il teatro come strumento di trasformazione sociale. Attraverso questa esperienza, il regista veneziano mira a rigenerare le anime delle persone e della città, dimostrando come l’arte teatrale possa diventare un potente veicolo di cambiamento e coesione comunitaria.

È un teatro in grado di aggiustare le anime e le città quello che il regista veneziano Mattia Berto realizza con il suo laboratorio di teatro di comunità. Dopo circa due mesi di lavoro e otto incontri, lo spettacolo finale di Berto e i suoi cittadini–attori è fissato per domenica 14 dicembre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it