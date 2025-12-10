A un certo punto canto ‘puoi liberarti’ e fu presa per la pubblicità di un lassativo! Era la mia canzone ‘Puoi’ uscita nel 1993 | lo rivela Fiorello

Durante una puntata di “La Pennicanza”, Fiorello ha raccontato un divertente aneddoto legato alla sua canzone “Puoi”, del 1993, che fu scambiata per una pubblicità di lassativo. L'artista ha condiviso come un verso della canzone abbia suscitato questa curiosa confusione, aggiungendo un tocco di humor alla sua esperienza musicale.

Nuova puntata di oggi 10 dicembre de “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Biggio, si è parlato di un curioso aneddoto legato ad un brano inciso dal mattatore siciliano. Proprio oggi, nel 1993, usciva un mio grandissimo successo in tutte le radio: ‘Puoi’. A un certo punto canto ‘puoi liberarti’. E fu presa per la pubblicità di un lassativo”, ha rivelato Fiorello. Poi una parentesi televisiva: “Stasera c’è un evento speciale su Rai1, la storia di San Pietro raccontata da Benigni. Ha già fatto il 29,4% forse anche più del 30%, più di Sandokan! Vuoi mettere San dokan e San Pietro?”. Non manca una telefonata dal Vaticano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it