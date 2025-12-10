A Troia c' è ' Idea Lavoro' | dibattito su opportunità e recruiting day con nove aziende del territorio

A Troia si svolge ‘Idea Lavoro’, un evento promosso dai Centri per l’Impiego di Arpal Puglia – Ambito Foggia-BAT, che coinvolge nove aziende locali. L’iniziativa mira a favorire il dialogo tra domanda e offerta di lavoro attraverso un dibattito sulle opportunità occupazionali e un recruiting day dedicato ai candidati del territorio.

