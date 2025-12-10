A Troia c' è ' Idea Lavoro' | dibattito su opportunità e recruiting day con nove aziende del territorio
A Troia si svolge ‘Idea Lavoro’, un evento promosso dai Centri per l’Impiego di Arpal Puglia – Ambito Foggia-BAT, che coinvolge nove aziende locali. L’iniziativa mira a favorire il dialogo tra domanda e offerta di lavoro attraverso un dibattito sulle opportunità occupazionali e un recruiting day dedicato ai candidati del territorio.
Sono nove le aziende che prenderanno parte a ‘Idea Lavoro’, l’iniziativa promossa dai Centri per l’Impiego di Arpal Puglia – Ambito Foggia-BAT e dedicata a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le realtà partecipanti, attive in diversi settori, stanno cercando nuove professionalità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
