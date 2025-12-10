A Trepuzzi la presentazione de La Macàra - poema sonoro di Valentina Sciurti
TREPUZZI - Sarà presentata venerdì 12 dicembre, alle ore 20.15, al “CoCú” Contenitore Culturale di Trepuzzi, all’interno del programma del Festival Equality - Identità, Arti, Territori III edizione, a cura di Stefania Mariano - La Fabbrica dei Gesti, la prima raccolta poetica di Valentina Sciurti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Equality Festival 2025 – Seconda tappa ANTEPRIMA PRESENTAZIONE LIBRO - ORE 20.15-20.45 La Macàra poema sonoro in lingua madre di Valentina Sciurti (Spagine - Fondo Verri Edizioni). L'opera è una raccolta poetica in cui la lingua si sottrae semp - facebook.com Vai su Facebook
