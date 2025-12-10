A trent’anni dalla morte di Bonvi | ricordiamo il suo lascito artistico
Il 12 dicembre segna il trentennale della morte di Bonvi, celebre fumettista italiano. Con il suo stile unico e personaggi indimenticabili, Bonvi ha lasciato un'impronta duratura nel panorama dei fumetti. In questo articolo ricordiamo il suo lascito artistico e l’eredità che continua a influenzare generazioni di appassionati.
Oggi, 12 dicembre, ricorre l’anniversario della morte di Bonvi, noto fumettista italiano. Sono passati trent’anni da quando Franco Fortunato Gilberto Augusto Bonvicini – in arte Bonvi – è morto a seguito di un incidente stradale. Il suo tratto inconfondibile e la vena satirica hanno lasciato un segno anche negli anni a venire. Ricordiamo insieme alcune delle sue opere più celebri. Da Sturmtruppen a Cattivik. Gli anni che hanno visto Bonvi attivo artisticamente sono quelli che vedono un’Italia segnata dal post guerra. Il periodo storico in cui è nato – 1941 – e quello in cui è cresciuto, indubbiamente, hanno plasmato il suo occhio critico e artistico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
