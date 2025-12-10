A staccare il biglietto sono stati | Antonia Welo Nicolò Filippucci Angelica Bove Seltsam e Senza Cri

Stanotte su Rai 2 si è concluso Sanremo Giovani 2025, il talent condotto da Gianluca Gazzoli. Sei giovani artisti sono stati selezionati per partecipare alla finalissima Sarà Sanremo, dopo aver staccato il biglietto con le loro performance. Tra i nomi annunciati figurano Antonia, Welo, Nicolò Filippucci, Angelica Bove, Seltsam e Senza Cri.

S i è concluso stanotte su Rai 2 il talent Sanremo Giovani 2025, programma condotto da Gianluca Gazzoli che ha decretato i 6 giovani artisti che saranno protagonisti della finalissima Sarà Sanremo. In onda il 14 dicembre in diretta, e in prima serata su Rai 1, e con la conduzione di Carlo Conti. I finalisti sono: Antonia, Welo, Nicolò Filippucci, Angelica Bove, Seltsam e Senza Cri. Carlo Conti su Sanremo 2026: «Pochi big e tanti emergenti? La forza del Festival è mischiare» X Leggi anche › “Sanremo Giovani 2025”: chi sono gli 11 semifinalisti dopo il ritiro di Soap 11 giovani artisti si sono esibiti ieri sera per conquistare i 6 ambitissimi posti di Sarà Sanremo, la finalissima prevista per domenica 14 dicembre, in prima serata su Rai 1 e condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Iodonna.it