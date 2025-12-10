A staccare il biglietto sono stati | Antonia Welo Nicolò Filippucci Angelica Bove Seltsam e Senza Cri
Stanotte su Rai 2 si è concluso Sanremo Giovani 2025, il talent condotto da Gianluca Gazzoli. Sei giovani artisti sono stati selezionati per partecipare alla finalissima Sarà Sanremo, dopo aver staccato il biglietto con le loro performance. Tra i nomi annunciati figurano Antonia, Welo, Nicolò Filippucci, Angelica Bove, Seltsam e Senza Cri.
Stasera verranno scelti i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025 che domenica 14 dicembre potranno staccare il biglietto per il Teatro Ariston
