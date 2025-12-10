A Sportitalia la regia manda I Watussi con Mpasinkatu in studio e tutti ridono lui | Non è corretto

10 dic 2025

Durante la trasmissione dedicata alla Coppa d'Africa su Sportitalia, la regia ha trasmesso il brano

Bufera su Sportitalia: durante la presentazione della Coppa d'Africa, la regia manda "I Watussi" con Mpasinkatu in studio. Risate generali mentre il giornalista protesta: "Non sono offeso, ma sono arrabbiato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sportitalia, episodio vergognoso in diretta: Mpasinkatu umiliato mentre lo studio ride - Durante la trasmissione di ieri sera su Sportitalia la regia manda in onda "I Watussi" mentre lo studio ride e Mpasinkatu reagisce contrariato.