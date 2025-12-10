A Sportitalia la regia manda I Watussi con Mpasinkatu in studio e tutti ridono lui | Non è corretto
Durante la trasmissione dedicata alla Coppa d'Africa su Sportitalia, la regia ha trasmesso il brano
Durante la presentazione della Coppa d'Africa, la regia manda "I Watussi" con Mpasinkatu in studio. Risate generali mentre il giornalista protesta: "Non sono offeso, ma sono arrabbiato".
Durante la presentazione del programma della Coppa d'Africa con Malù Mpasinkatu, la regia del programma condotto da Michele Criscitiello, alla presenza di Malù Mpasinkatu in studio, manda in onda il ritornello
`: “ ` “ In casa Juventus c’è da monitorare la situazione Locatelli col nuovo corso targato Luciano Spalletti #sportitalia #juventus #locatelli Vai su X
Sportitalia, episodio vergognoso in diretta: Mpasinkatu umiliato mentre lo studio ride - Durante la trasmissione di ieri sera su Sportitalia la regia manda in onda “I Watussi” mentre lo studio ride e Mpasinkatu reagisce contrariato. Riporta ilovepalermocalcio.com
