A spasso per Frosinone ma con il foglio di via
La Polizia di Stato intensifica i controlli a Frosinone, assicurando la sicurezza urbana e il rispetto delle normative di prevenzione. Le operazioni mirano a garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori, attraverso verifiche e interventi mirati nel centro cittadino.
Proseguono senza sosta i controlli serrati della Polizia di Stato per garantire la sicurezza urbana e il rispetto delle misure di prevenzione nella città di Frosinone. Nella giornata di ieri, martedì 9 dicembre 2025, un uomo è stato denunciato a piede libero per non aver ottemperato a un Foglio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
