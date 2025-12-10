A Seiano un nuovo fine settimana natalizio con Il Villaggio del Gusto

Napolitoday.it | 10 dic 2025

A Seiano, nel cuore di Vico Equense, torna il Villaggio del Gusto per un weekend natalizio ricco di tradizione e sapori. Dopo il grande successo della prima edizione, sabato 13 e domenica 14 dicembre l’antico borgo si anima di eventi e degustazioni, trasformandosi in un teatro all’aperto dedicato alle eccellenze locali e alle atmosfere festive.

