A Seiano un nuovo fine settimana natalizio con Il Villaggio del Gusto

A Seiano, nel cuore di Vico Equense, torna il Villaggio del Gusto per un weekend natalizio ricco di tradizione e sapori. Dopo il grande successo della prima edizione, sabato 13 e domenica 14 dicembre l’antico borgo si anima di eventi e degustazioni, trasformandosi in un teatro all’aperto dedicato alle eccellenze locali e alle atmosfere festive.

Ieri è stata una serata MAGICA al Villaggio del Gusto! Le incredibili voci dei Blue Gospel Singers hanno trasformato l'atmosfera di Seiano in un vero scrigno di emozioni Ogni nota, ogni armonia… ci ha fatto vibrare il cuore e illuminare il sorriso

