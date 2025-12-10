A Seiano secondo fine settimana natalizio con Il Villaggio del Gusto

A Seiano, il Natale si presenta con un'atmosfera avvolgente e intima, caratterizzata da tradizioni radicate e un senso di calore familiare. Durante il secondo fine settimana natalizio, il borgo si anima con eventi e iniziative che riscoprono il gusto e le tradizioni locali, creando un'atmosfera magica che coinvolge residenti e visitatori.

SEIANO (NA) – A Seiano, il Natale non arriva mai di colpo: si insinua, quasi timido, tra le pietre del borgo, risalendo i vicoli come un profumo antico che sa di casa, di mare e di memorie contadine. Dopo l’eccezionale partecipazione registrata nel primo fine settimana, sabato 13 e domenica 14 dicembre l’antico cuore di Vico Equense tornerà a vestirsi da “Villaggio del Gusto”, trasformandosi nuovamente in un piccolo teatro all’aperto dove la tradizione diventa racconto e i sapori parlano una lingua semplice e irresistibile. Le luci calde delle bancarelle disegneranno un percorso di tentazioni, mentre l’aria si caricherà del fragrante richiamo dei piatti che appartengono all’inverno, alle feste, alla cultura gastronomica della penisola. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - A Seiano secondo fine settimana natalizio con Il Villaggio del Gusto

