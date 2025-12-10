A Santa Lucia del Mela c' è via Graziella Campagna

A Santa Lucia del Mela si è svolto un convegno e l'intitolazione di una strada pubblica in onore di Graziella Campagna, la giovane vittima di mafia uccisa a Saponara nel 1985. L’evento ha voluto ricordare il suo sacrificio e promuovere la memoria contro le ingiustizie.

Il convegno e poi l'intitolazione di una strada pubblica. Così ieri Santa Lucia del Mela ha reso omaggio a Graziella Campagna, la ragazzina uccisa dalla mafia a Saponara nel 1985. Un evento fortemente voluto dal Comune tirrenico che ieri ha organizzato un incontro nella sala dell'ex chiesa Santa.

Urbino, abusi su una 15enne a Santa Lucia: la vittima ha una disabilità mentale. Accusati un 47enne e un 23enne (che le ha anche ceduto droga)

Poste Italiane: Villa Santa Lucia, l’ufficio postale torna operativo in versione “Polis” con i servizi Inps

Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana al ‘Santa Lucia’. Anticipo contro il Signa 1904

Fiera di Santa Lucia Eventi, concerti e spettacoli da non perdere ? Sabato 13 e domenica 14 dicembre San Giovanni in Marignano Scopri il programma completo di concerti, eventi, spettacolo, teatro qui: https://fb.me/e/eRmnW0u5u Ti aspettiamo per c Vai su Facebook

E' nata via Graziella Campagna a Santa Lucia del Mela - La cerimonia di intitolazione si è tenuta dopo il dibattito durante il quale i familiari hanno ricordato agli studenti la figura e la vicenda dell'indimenticabile diciassettenne di Saponara, martire d ...