A Reggello la 12° edizione della Babbo Bike
A Reggello, domenica 14 dicembre, torna la 12ª edizione della Babbo Bike Reggello, il tradizionale raduno non competitivo di MTB ed e-MTB. L’evento, giunto alla sua dodicesima edizione, richiama ogni anno numerosi appassionati provenienti da tutta la Toscana, offrendo un'occasione unica per vivere una giornata all'insegna della passione per le due ruote e la natura.
Reggello si prepara ad accogliere, domenica 14 dicembre, la 12ª edizione della Babbobike – Memorial Mauro Deloni, il tradizionale raduno non competitivo MTB ed e-MTB che ogni anno richiama centinaia di appassionati da tutta la Toscana. L’evento è organizzato dalla ASD Babbobike con il patrocinio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Anche quest’anno aiutiamo gli amici della Babbobike. Vi aspettiamo a Reggello il 14/12 per la 12ma edizione del loro raduno. Vi aspettiamo… - facebook.com Vai su Facebook
