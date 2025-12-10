A Reggello la 12° edizione della Babbo Bike

A Reggello, domenica 14 dicembre, torna la 12ª edizione della Babbo Bike Reggello, il tradizionale raduno non competitivo di MTB ed e-MTB. L’evento, giunto alla sua dodicesima edizione, richiama ogni anno numerosi appassionati provenienti da tutta la Toscana, offrendo un'occasione unica per vivere una giornata all'insegna della passione per le due ruote e la natura.

