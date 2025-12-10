A pochi giorni dall' annuncio della pausa sulle scene Elodie sorprende tutti | svelato il tour 2027 con le prime date ufficiali

A pochi giorni dalla pausa annunciata, Elodie sorprende i fan svelando il suo tour 2027 con le prime date ufficiali. Durante l'ultima tappa dell’“Elodie Show 2025”, la cantante romana ha comunicato il suo ritiro temporaneo dai palchi, annunciando un ritorno previsto per il 2027.

Roma, 10 dicembre 2025 – Sul palco dell’ultima tappa dell’“ Elodie Show 2025” la cantante romana, visibilmente emozionata, ha annunciato lo stop ai concerti per un periodo di pausa: “ Mi fermo per un po’, mi ricarico e torno nel 2027 ”. Ma poco dopo è arrivato il colpo di scena: in rete è comparsa la scaletta del tour 2027 con le prime date ufficiali. Il ritorno è programmato per il 24 aprile ad Ancona, ma le città coinvolte toccheranno tutta l’Italia: Roma, Milano, Napoli, Bari, Firenze, Bologna. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14 del 10 dicembre. L’annuncio della pausa. È stato un momento carico di emozione quello vissuto il 6 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, dove Elodie ha chiuso il suo tour nei palazzetti italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net