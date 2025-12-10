A Peschiera del Garda torna l' iniziativa Mattoncini sotto l' albero
Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Peschiera del Garda l’appuntamento con “Mattoncini sotto l’Albero 2025”, il weekend interamente dedicato al mondo LEGO® che animerà la città sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025. L’evento, organizzato da ASD Pallavolo Peschiera in. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Peschiera del Garda 06/12/2025 - facebook.com Vai su Facebook
Food, a Peschiera del Garda torna 'America Buys Italian 2025' - , in collaborazione con la Italy America Chamber of Commerce di New York, annuncia la quarta edizione di “America Buys Italian”, la kermesse internazionale dedicata alle ... Come scrive adnkronos.com
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco incorona l’eccellenza tricolore thesocialpost.it
“Derubato così”. Il famoso italiano colpito in un istante, il video che fa vedere tutto thesocialpost.it
Ucraina, Meloni scarica Zelensky: "Devi fare concessioni territoriali dolorose", e appoggia pressing di Trump ... ilgiornaleditalia.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Mainoo al Napoli, arriva l’annuncio: importanti novità sul colpo di mercato spazionapoli.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Warner, Craig Kallman nuovo Chief Music Officer lettera43.it
“Derubato così”. Il famoso italiano colpito in un istante, il video che fa vedere tutto thesocialpost.it
Ucraina, Meloni scarica Zelensky: "Devi fare concessioni territoriali dolorose", e appoggia pressing di Trump ... ilgiornaleditalia.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Mainoo al Napoli, arriva l’annuncio: importanti novità sul colpo di mercato spazionapoli.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Warner, Craig Kallman nuovo Chief Music Officer lettera43.it