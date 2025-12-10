A Peschiera del Garda torna l' iniziativa Mattoncini sotto l' albero

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Peschiera del Garda l’appuntamento con “Mattoncini sotto l’Albero 2025”, il weekend interamente dedicato al mondo LEGO® che animerà la città sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025. L’evento, organizzato da ASD Pallavolo Peschiera in. 🔗 Leggi su Veronasera.it

