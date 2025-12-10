A Parma 5 morti sul lavoro nei primi 10 mesi del 2025

Parmatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei primi dieci mesi del 2025, Parma registra cinque decessi sul lavoro, evidenziando ancora una volta le sfide legate alla sicurezza sul lavoro nella regione Emilia-Romagna. L’indice di incidenza regionale si attesta a 27,6 casi per milione di occupati, leggermente superiore alla media nazionale di 27,5, sottolineando l’importanza di interventi mirati per la prevenzione.

“L’indice di incidenza regionale degli infortuni mortali in occasione di lavoro in Emilia-Romagna si attesta a 27,6 casi per milione di occupati, un valore leggermente superiore alla media nazionale, pari a 27,5. Questo dato colloca la regione in zona arancione, ovvero l’area in cui l’incidenza è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Chiara Petrolini, uno dei neonati morti a Parma era vivo dopo il parto: "Ha respirato, forse ha pianto"

Sicurezza stradale a Parma: calano gli incidenti, ma aumentano morti e feriti

Sicurezza stradale a Parma: calano gli incidenti, ma aumentano morti e feriti

parma 5 morti lavoroMorti sul lavoro in Italia: da gennaio a ottobre 2025 sono 896 le vittime, 6 in più dello scorso anno. In evidenza -  In dieci mesi si contano 657 infortuni mortali in occasione di lavoro e 239 in itinere. gazzettadellemilia.it scrive