A Parma 5 morti sul lavoro nei primi 10 mesi del 2025
Nei primi dieci mesi del 2025, Parma registra cinque decessi sul lavoro, evidenziando ancora una volta le sfide legate alla sicurezza sul lavoro nella regione Emilia-Romagna. L’indice di incidenza regionale si attesta a 27,6 casi per milione di occupati, leggermente superiore alla media nazionale di 27,5, sottolineando l’importanza di interventi mirati per la prevenzione.
“L’indice di incidenza regionale degli infortuni mortali in occasione di lavoro in Emilia-Romagna si attesta a 27,6 casi per milione di occupati, un valore leggermente superiore alla media nazionale, pari a 27,5. Questo dato colloca la regione in zona arancione, ovvero l’area in cui l’incidenza è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Chiara Petrolini, uno dei neonati morti a Parma era vivo dopo il parto: "Ha respirato, forse ha pianto"
Sicurezza stradale a Parma: calano gli incidenti, ma aumentano morti e feriti
Sicurezza stradale a Parma: calano gli incidenti, ma aumentano morti e feriti
La Procura di Parma ha aperto il fascicolo d'indagine per svolgere gli accertamenti necessari a capire le causa della morte del bimbo Vai su Facebook
Morti sul lavoro in Italia: da gennaio a ottobre 2025 sono 896 le vittime, 6 in più dello scorso anno. In evidenza - In dieci mesi si contano 657 infortuni mortali in occasione di lavoro e 239 in itinere. gazzettadellemilia.it scrive
Spaccio di droga nel Casertano, la base attiva 24 ore al giorno anteprima24.it
“Non si vedono più oranghi, non sappiamo se sono scappati o se sono morti a causa delle frane e delle ... ilfattoquotidiano.it
Ucraina, Mosca: “Promessa elezioni di Zelensky è come spettacolo di marionette” – La diretta lapresse.it
Intervista ad Annalisa: la laurea in fisica, l’asteroide, le (mini) parolacce. “Canto la libertà e la vita ... ilrestodelcarlino.it
Merv, la recensione: serve un cane per far funzionare una coppia? movieplayer.it
Quanto costa oggi l’energia elettrica? quifinanza.it