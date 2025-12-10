A Natale ‘nu pensiero ‘ncuorpo | a Napoli il regalo è tradizione cuore e cultura
A Napoli il Natale rappresenta molto più di una semplice festività: è un'esperienza radicata in tradizione, cultura e cuore. Tra fede, arte e sapori autentici, questa città trasmette un sentimento profondo che si tramanda di generazione in generazione, rendendo il periodo natalizio un momento di condivisione e identità.
A Napoli, il Natale non è soltanto una festa: è un sentimento profondo, un intreccio di fede, arte, sapori e parole che si tramandano di generazione in generazione. E quando arriva il momento dei regali, la città risponde con gesti che parlano al cuore, nel rispetto della tradizione partenopea. Perché qui, più che altrove, vale il detto: “A Natale, ‘nu pensiero ‘ncuorpo” – ovvero, a Natale conta il pensiero, purché venga dal cuore. Nel cuore del centro storico, a San Gregorio Armeno, la via dei presepi, gli artigiani lavorano tutto l’anno per realizzare le statuine in terracotta che rappresentano non solo la Natività ma anche personaggi popolari, politici, sportivi e simboli della cultura napoletana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Terni, iniziativa 'La posta di Babbo Natale': "Restituire il vero senso della festività dedicando un pensiero ai bambini"
