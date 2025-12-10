A Natale la magia del grande schermo per tutti
Durante le festività natalizie, la rassegna “Che cinema ragazzi!” offre proiezioni gratuite di film per famiglie, con un’attenzione speciale ai bambini e alle bambine con bisogni speciali. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura – Ufficio Cinema, mira a creare momenti di condivisione e magia attraverso storie coinvolgenti, nel rispetto delle esigenze di tutti i ragazzi.
"Che cinema ragazzi!", la tradizionale rassegna con proiezioni gratuite di film per famiglie durante le Festività dell'Assessorato alla Cultura – Ufficio Cinema si propone di intercettare bambini, bambine e ragazzi con bisogni speciali grazie all'immersione in storie raccontate nel clima raccolto.
