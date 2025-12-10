A Natale è caro-voli costa il 700% in più

Durante le festività natalizie, i costi dei voli aumentano significativamente, arrivando fino al 700% in più rispetto ai periodi normali. Questo fenomeno, noto come caso ‘caro-voli’, evidenzia l’impennata dei prezzi delle tariffe aeree durante le vacanze, influenzando le scelte di viaggio di molte persone e creando aspettative di costi elevati per chi desidera spostarsi durante il periodo natalizio.

A Natale scoppia il caso ‘caro-voli’. Durante le vacanze volare può arrivare a costare fino al 700% in più rispetto al normale. E la cosa non sembra esser nuova in prossimità di periodi di festività. Secondo un’ indagine sui prezzi dei biglietti andata e ritorno per i voli di Natale effettuata da Altroconsumo su 24 destinazioni la situazione sembra essere ormai fuori controllo. “ Volare durante le vacanze natalizie non solo è un salasso ma gli aumenti, rispetto alla bassa stagione, possono raggiungere livelli sproporzionati in particolare per le destinazioni più ‘sensibili’, per i rientri in famiglia e per la mancanza di altri collegamenti comodi, come le Isole e altre regioni del Sud – rileva Altroconsumo – la Sicilia è risultata la regione più penalizzata: registra i prezzi più alti, oltre 400 euro per un viaggio andata e ritorno, e le differenze maggiori rispetto alla bassa stagione, fino al 700% in più. 🔗 Leggi su Lapresse.it