A Natale è caro-voli costa il 700% in più
Durante le festività natalizie, i costi dei voli aumentano significativamente, arrivando fino al 700% in più rispetto ai periodi normali. Questo fenomeno, noto come caso ‘caro-voli’, evidenzia l’impennata dei prezzi delle tariffe aeree durante le vacanze, influenzando le scelte di viaggio di molte persone e creando aspettative di costi elevati per chi desidera spostarsi durante il periodo natalizio.
A Natale scoppia il caso ‘caro-voli’. Durante le vacanze volare può arrivare a costare fino al 700% in più rispetto al normale. E la cosa non sembra esser nuova in prossimità di periodi di festività. Secondo un’ indagine sui prezzi dei biglietti andata e ritorno per i voli di Natale effettuata da Altroconsumo su 24 destinazioni la situazione sembra essere ormai fuori controllo. “ Volare durante le vacanze natalizie non solo è un salasso ma gli aumenti, rispetto alla bassa stagione, possono raggiungere livelli sproporzionati in particolare per le destinazioni più ‘sensibili’, per i rientri in famiglia e per la mancanza di altri collegamenti comodi, come le Isole e altre regioni del Sud – rileva Altroconsumo – la Sicilia è risultata la regione più penalizzata: registra i prezzi più alti, oltre 400 euro per un viaggio andata e ritorno, e le differenze maggiori rispetto alla bassa stagione, fino al 700% in più. 🔗 Leggi su Lapresse.it
"Caro Babbo Natale....", gli alunni e le alunne della classe II Senza Zaino del plesso di Fuorni oggi hanno imbucato le letterine indirizzate a Babbo Natale esprimendo i propri desideri...Noi gli auguriamo che si avverino tutti! - facebook.com Vai su Facebook
Caro Babbo Natale, questo, grazie. Vai su X
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi - Lo studio di Altroconsumo rileva aumenti importanti e prezzi anche a 430 euro per voli da Milano alla Sicilia. Secondo msn.com
“Altro che estetista di grido, mi ha sfigurata in modo permanente con un peeling per il viso”: la denuncia ... ilfattoquotidiano.it
Caso Francesca Albanese: Firenze farà un evento, ma niente cittadinanza onoraria lanazione.it
Tredicesima 2025, a chi spetta e quando arriva: cosa c’è da sapere ildifforme.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
“Ci spezza il cuore”: la famiglia annuncia la morte di Sophie Kinsella thesocialpost.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it