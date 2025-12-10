a movie to music il primo riconoscimento per il film documentario matri pi sempri

Il film documentario “Matri pi sempri” riceve il suo primo riconoscimento a “Movie To Music”. L’opera rende omaggio a Fabrizio De André, reinterpretando in dialetto siciliano il suo celebre capolavoro, offrendo una prospettiva originale e culturale sulla sua musica e il suo messaggio.

ROMA – Primo riconoscimento per il film documentario "Matri pi sempri – La buona novella di Fabrizio De André in siciliano", omaggio al capolavoro del grande artista genovese nel riadattamento in dialetto siciliano di Francesco Giunta. Il film scritto e diretto da Andrea Walts, ispirato al concerto pubblicato su vinile a cura di Edoardo De Angelis e Giuseppe Greco, è stato insignito del premio per il Miglior documentario sulla creazione di un album in occasione della quinta edizione di "Movie To Music". La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 12 dicembre, alle ore 21, al Teatro Palladium di Roma.