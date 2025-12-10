A Milano la prima edizione di Dressing the Future l’evento di design per un Made in Italy sostenibile

A Milano si è svolta la prima edizione di Dressing the Future, un evento dedicato al design e alla sostenibilità nel Made in Italy. Un laboratorio aperto che ha promosso l'innovazione e l'etica nel settore, invitando a riflettere sulle sfide e le opportunità del futuro sostenibile della moda e del design italiani.

Un laboratorio aperto dedicato al futuro del Made in Italy sostenibile. Questa è stata la prima edizione di Dressing the Future – Indossare il Futuro. L'evento, promosso e ideato dall'IDI ( Italian Design Institute ) col patrocinio dalla Città di Milano, era dedicato al futuro sostenibile del Made in Italy e si è tenuto il 5 dicembre negli spazi del centro culturale milanese Cascina Cuccagna, con grande partecipazione di pubblico, esperti e addetti ai lavori. La giornata – mix di arte, design e impresa – ha permesso alla nuova generazione del design italiano di confrontarsi con professionisti, artisti, cittadini e ricercatori.

