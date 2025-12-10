A Lanciano la presentazione del romanzo In ogni mio attimo di Don Antonio Pisano
Venerdì 12 dicembre a Lanciano si terrà la presentazione del romanzo “In ogni mio attimo” di Don Antonio Pisano. L'evento si svolgerà alle ore 18 nella Sala Mazzini, in via Sotto la Torre, offrendo l'occasione di conoscere il nuovo lavoro dell'autore pubblicato da Edizioni Mondo Nuovo.
Venerdì 12 dicembre, alle ore 18, a Lanciano, nella Sala Mazzini, in via Sotto la Torre, si terrà la presentazione del romanzo “In ogni mio attimo” di Don Antonio Pisano, pubblicato dalle Edizioni Mondo Nuovo. La manifestazione, che si svolge nell’ambito delle iniziative decembrine promosse dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Ieri a Lanciano per la presentazione del libro di Eliana D'Onofrio - facebook.com Vai su Facebook
Lindsey Vonn spaventa tutte: tempo pazzesco nella prova di St. Moritz a 41 anni! Sofia Goggia nelle zone alte oasport.it
Malore improvviso, muore bambina di 10 anni imolaoggi.it
Un edificio di otto piani, una piazza e una terrazza pubbliche: come sarà la nuova via Serio del progetto ... imolaoggi.it
Ucraina, Conte: “Europa disorientata e negoziati agli Usa. Meloni silente nel mezzo” lapresse.it
Arbitro Bologna Juve: designato il fischietto del match. Chi dirige la sfida di domenica al Dall’Ara juventusnews24.com
Cannavaro al Guardian: «Pensavo: tutti sanno allenare e io no? Poi è arrivato l’Azerbaijan» ilnapolista.it
Carceri: Mattarella, 'non isolati, fanno parte mondo nostra Repubblica' iltempo.it
Malore improvviso, muore bambina di 10 anni imolaoggi.it
Un edificio di otto piani, una piazza e una terrazza pubbliche: come sarà la nuova via Serio del progetto ... imolaoggi.it
Ucraina, Conte: “Europa disorientata e negoziati agli Usa. Meloni silente nel mezzo” lapresse.it
Arbitro Bologna Juve: designato il fischietto del match. Chi dirige la sfida di domenica al Dall’Ara juventusnews24.com
Cannavaro al Guardian: «Pensavo: tutti sanno allenare e io no? Poi è arrivato l’Azerbaijan» ilnapolista.it
Carceri: Mattarella, 'non isolati, fanno parte mondo nostra Repubblica' iltempo.it