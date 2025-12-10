A Lanciano la presentazione del romanzo In ogni mio attimo di Don Antonio Pisano

Chietitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre a Lanciano si terrà la presentazione del romanzo “In ogni mio attimo” di Don Antonio Pisano. L'evento si svolgerà alle ore 18 nella Sala Mazzini, in via Sotto la Torre, offrendo l'occasione di conoscere il nuovo lavoro dell'autore pubblicato da Edizioni Mondo Nuovo.

Venerdì 12 dicembre, alle ore 18, a Lanciano, nella Sala Mazzini, in via Sotto la Torre, si terrà la presentazione del romanzo “In ogni mio attimo” di Don Antonio Pisano, pubblicato dalle Edizioni Mondo Nuovo. La manifestazione, che si svolge nell’ambito delle iniziative decembrine promosse dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica