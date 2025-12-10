A Fucecchio torna Natalia il magico mondo di Babbo Natale
La magia del Natale torna ad accendersi a Fucecchio, con il ritorno di Natalia. Quattro appuntamenti (7-8-14 e 21 dicembre) al Parco Corsini dedicati a grandi e piccoli, per assaporare la magia del Natale:esperienze fantastiche per bambini e famiglie come la merenda con Babbo Natale,?Willy wonka. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Fucecchio si prepara per le Feste: il programma degli eventi - Nel periodo più atteso dell’anno, quando le luci si accendono e l’atmosfera si riempie di colori, profumi e tradizioni, Fucecchio si prepara a vivere un ... Riporta gonews.it
Natalia, il magico paese di Babbo Natale - Natalia avrà inizio il 30 novembre a Fucecchio con il Corteo della Natività e i Presepi viventi più lungo d'Italia. Come scrive lanazione.it
