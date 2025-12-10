A Fucecchio torna Natalia il magico mondo di Babbo Natale

La magia del Natale torna ad accendersi a Fucecchio, con il ritorno di Natalia. Quattro appuntamenti (7-8-14 e 21 dicembre) al Parco Corsini dedicati a grandi e piccoli, per assaporare la magia del Natale:esperienze fantastiche per bambini e famiglie come la merenda con Babbo Natale,?Willy wonka. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

