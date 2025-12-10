A Francavilla si raccolgono idee per il nuovo Parco dello sport riconsegnato il nuovo manto erboso dell' antistadio
Martedì 9 dicembre a Francavilla al Mare si è tenuto un incontro pubblico per presentare il progetto “Parco dello Sport – Valle Anzuca”. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità locali e dei progettisti, ed è finalizzato a raccogliere idee e suggerimenti per la realizzazione di un nuovo spazio dedicato allo sport e al benessere nella zona.
Si è svolto martedì 9 dicembre, a Francavilla al Mare, l'incontro pubblico dedicato alla presentazione del progetto "Parco dello Sport – Valle Anzuca", alla presenza della sindaca Luisa Russo, dell'assessore allo Sport Domenico Iorio e dei progettisti incaricati, gli architetti Dante Antonucci e.
