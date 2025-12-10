A due passi dalla laurea stroncata da un male incurabile

A pochi passi dal conseguimento della laurea, Valentina Nicolin, giovane operatrice socio sanitaria, è scomparsa a soli 43 anni a causa di un male incurabile. La sua morte rappresenta un grave lutto per la sanità padovana, lasciando un vuoto profondo nel settore e tra coloro che l'hanno conosciuta e stimata.

