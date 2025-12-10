A corto di militari gli eredi dell’Azov puntano sulla mascolinità tossica
L'articolo esplora come, in assenza di militari, l’estrema destra ucraina dell’Azov promuova immagini di mascolinità tossica per attrarre nuovi reclutamenti. Tra poster con uomini duri e donne attraenti, emergono anche notizie di un presunto incidente mortale coinvolgente un istruttore britannico, evidenziando le tensioni e le strategie di questa fazione.
Nei poster che invitano ad arruolarsi, uomini «duri» avvinghiati a belle ragazze.. Istruttore militare britannico sarebbe stato vittima di un «tragico incidente» in Ucraina. Ulteriori avanzate dei russi. Putin: «Accolti dai civili con gioia». La resistenza issa un vessillo a Pokrovsk.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
