Laverita.info | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo esplora come, in assenza di militari, l’estrema destra ucraina dell’Azov promuova immagini di mascolinità tossica per attrarre nuovi reclutamenti. Tra poster con uomini duri e donne attraenti, emergono anche notizie di un presunto incidente mortale coinvolgente un istruttore britannico, evidenziando le tensioni e le strategie di questa fazione.

Nei poster che invitano ad arruolarsi, uomini «duri» avvinghiati a belle ragazze.. Istruttore militare britannico sarebbe stato vittima di un «tragico incidente» in Ucraina. Ulteriori avanzate dei russi. Putin: «Accolti dai civili con gioia». La resistenza issa un vessillo a Pokrovsk.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

