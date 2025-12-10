A Colle dell’Ara torna il presepe del Cral | una vera opera d’amore
A Colle dell’Ara torna il presepe del Cral, giunto al ventisettesimo anno. Un’opera realizzata con passione che sottolinea l’importanza delle tradizioni natalizie all’interno dell’ospedale, coinvolgendo la comunità e i professionisti sanitari in un gesto di condivisione e solidarietà.
Anche quest’anno, per il ventisettesimo anno consecutivo, il Cral della Asl Chieti, insieme alla direzione medica e amministrativa, ha realizzato il tradizionale presepe all’interno dell’ospedale di Colle dell’Ara. Non è un’opera d’arte, ma una vera opera d’amore, resa possibile grazie ai. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
#NataleInOspedale #Palidoro Torna il presepe fatto a mano dai bambini della #ScuolainOspedale che, per il 2025, hanno scelto di rappresentare il Natale Giubilare. I bambini hanno disegnato scenari tipici del presepe utilizzando un supporto molto partic Vai su X
Torna il CONCORSO PRESEPI 2025: "Ti presento il mio presepe" Siamo giunti alla 3^ edizione del concorso e non vediamo l'ora di ammirare le vostre creazioni! ? QUANDO ISCRIVERSI Le iscrizioni sono aperte dal 9 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026. Vai su Facebook
