A Colle dell’Ara torna il presepe del Cral | una vera opera d’amore

A Colle dell’Ara torna il presepe del Cral, giunto al ventisettesimo anno. Un’opera realizzata con passione che sottolinea l’importanza delle tradizioni natalizie all’interno dell’ospedale, coinvolgendo la comunità e i professionisti sanitari in un gesto di condivisione e solidarietà.

