A Chieti il primo sportello d' Abruzzo per combattere il sovraindebitamento firmato l' accordo con l' ordine dei commercialisti

Chietitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chieti nasce il primo sportello d’Abruzzo dedicato alla lotta al sovraindebitamento. Il Comune ha firmato un protocollo con l’Organismo di composizione delle crisi e l’ordine dei commercialisti, creando un punto di riferimento per aiutare i cittadini in difficoltà economica attraverso servizi di consulenza e supporto specializzato.

Il Comune di Chieti sigla un protocollo operativo con l’Organismo di composizione delle crisi e l’ordine dei commercialisti della provincia di Chieti, sinergia che nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto ai cittadini che si trovano in condizioni di sovraindebitamento, mettendo a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

