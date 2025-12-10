A chi l’oro italiano a noi?

L'articolo esplora la natura delle riflessioni sul valore e sulla percezione dell'oro italiano, evidenziando come anche i concetti più ovvi possano generare reazioni di irritazione quando vengono ripetuti o enfatizzati. Un'analisi che invita a riflettere sulla nostra relazione con simboli e valori condivisi, spesso considerati scontati ma comunque fondamentali.

Roma, 10 dic – A volte ritrovano, anche se si parla dell’ovvio che è talmente scontato che diventa pleonastico dirlo, ma se lo dici e dici persino che è inutile e necessario ribadirlo crei rabbia perché hai voluto sottolineare un concetto che non è necessario precisare. Non è un gioco di parole in cui non si capisce niente e nulla significa, ma ciò che è scaturito quando il Governo italiano ha presentato un emendamento alla manovra di bilancio sull’ oro italiano. La riserva aurea di proprietà dello Stato in nome del popolo e la Banca d’Italia, istituzione indipendente ma che si muove nel perimetro delle banche europee, può disporne, però, se lo fa, l’Unione europea si incazza. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it