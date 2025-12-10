A chi l’oro italiano a noi?
L'articolo esplora la natura delle riflessioni sul valore e sulla percezione dell'oro italiano, evidenziando come anche i concetti più ovvi possano generare reazioni di irritazione quando vengono ripetuti o enfatizzati. Un'analisi che invita a riflettere sulla nostra relazione con simboli e valori condivisi, spesso considerati scontati ma comunque fondamentali.
Roma, 10 dic – A volte ritrovano, anche se si parla dell’ovvio che è talmente scontato che diventa pleonastico dirlo, ma se lo dici e dici persino che è inutile e necessario ribadirlo crei rabbia perché hai voluto sottolineare un concetto che non è necessario precisare. Non è un gioco di parole in cui non si capisce niente e nulla significa, ma ciò che è scaturito quando il Governo italiano ha presentato un emendamento alla manovra di bilancio sull’ oro italiano. La riserva aurea di proprietà dello Stato in nome del popolo e la Banca d’Italia, istituzione indipendente ma che si muove nel perimetro delle banche europee, può disporne, però, se lo fa, l’Unione europea si incazza. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
La legge di Giorgia Meloni | L’oro di Bankitalia? Appartiene agli italiani - Zazoom Social News
LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Italia per l’oro nella 4×50 stile libero mista! Attesa per Ceccon e Mora - Zazoom Social News
Favole di Natale? Ecco una piccola raccolta per entrare nello spirito del Natale. Buoni preparativi! Cosa regalare quest'anno ai tuoi amici bambini? Che ne dici di un libro in italiano/inglese per giocare con un simpatico ditino alla scoperta del corpo della mam Vai su Facebook
Raspadori è un pallino di Sarri dall’estate, lo voleva alla Lazio prima del blocco di mercato (Pedullà) ilnapolista.it
Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche lanazione.it
Morta Sophie Kinsella, addio all'autrice di 'I love shopping' lapresse.it
Tutti i progetti persi dello Snyderverse che potrebbero tornare con Netflix metropolitanmagazine
Anti-trumpiani all’Ansa e le altre pillole del giorno lettera43.it
La crisi del riciclo della plastica rischia di bloccare anche la raccolta differenziata in tutta Italia: il ... ilfattoquotidiano.it