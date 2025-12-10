A che ora Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude Club oggi Mondiale per club volley femminile | programma tv streaming

La Savino Del Bene Scandicci affronta oggi la sfida contro Osasco Sao Cristovao Saude Club nel Mondiale per club femminile 2025. La partita, valida per la Pool A, si disputerà nella notte brasiliana alle 00:30 italiane, offrendo un importante momento di competizione per la squadra italiana. Ecco il programma completo, le modalità di visione e le informazioni streaming.

La Savino Del Bene Scandicci torna in campo nella notte brasiliana ( ore 00:30 italiane ) per il secondo impegno nella Pool A del Mondiale per Club 2025. L’avversaria è di quelle dal peso specifico importante: l’ Osasco São Cristóvão Saúde, una delle società più storiche del volley brasiliano, reduce da un avvio di stagione altalenante in Superliga. Le toscane, invece, si presentano forti del 3-0 su Zhetysu nella gara inaugurale, un successo netto nel punteggio ma non privo di passaggi delicati. Contro la formazione kazaka, infatti, Scandicci ha dovuto costruire il proprio ritmo un passo alla volta, crescendo dentro la partita fino al 25-22, 25-21, 25-20. 🔗 Leggi su Oasport.it

