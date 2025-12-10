A che ora parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a St Moritz | programma esatto n di pettorale tv
Giovedì 11 dicembre alle 10.30 si svolgerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a St. Moritz. In questa occasione, Sofia Goggia scenderà in pista con il pettorale numero 1, determinata a migliorare la sua prestazione e a conquistare una posizione di rilievo nella competizione. Ecco il programma e tutte le informazioni sulla gara.
Giovedì 11 dicembre (ore 10.30) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di St. Moritz, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo il primo test disputato mercoledì sulle nevi svizzere, prosegue l’intenso evento in terra elvetica, che culminerà con le due discese e il superG previsti nel corso del fine settimana. La prima prova cronometrata ha visto il dominio dell’eterna statunitense Lindsey Vonn, che a 41 anni ha saputo mettere la testa davanti a tutti e ha dato un segnale importante. L’americana ha preceduto di 59 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e di 71 centesimi la nostra Sofia Goggia, indubbiamente la donna più attesa in vista delle prime gare di velocità di questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it
