A che ora Conegliano-Zamalek Sporting Club oggi Mondiale per club volley femminile | programma

Oasport.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, alle 21:00 italiane, si disputa la seconda giornata della Pool B del Mondiale per club femminile: la Prosecco DOC Imoco Conegliano affronta lo Zamalek Sporting Club, capolista del campionato egiziano, dopo aver vinto all’esordio contro le Orlando Valkyries.

Dopo il debutto vincente contro le Orlando Valkyries, la Prosecco DOC Imoco Conegliano torna in campo questa sera (ore 21:00 italiane) per la seconda giornata della Pool B del Mondiale per Club, affrontando lo Zamalek Sporting Club, capolista del gruppo 2 del campionato egiziano. Un incrocio inedito, che mette di fronte una superpotenza del volley europeo e una formazione emergente, determinata a crescere misurandosi con il vertice internazionale. La squadra di Daniele Santarelli arriva alla sfida forte del 3-0 netto all’esordio: 25-14, 25-13, 25-19 contro Orlando, in un match dominato tecnicamente e fisicamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

