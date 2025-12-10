A Casaluce studenti protagonisti di una giornata per sicurezza e rispetto

Il 10 dicembre 2025, all’Istituto “L.” di Casaluce, si è svolta la decima edizione del convegno dedicato a legalità e sicurezza. L’evento ha visto protagonisti gli studenti, coinvolti attivamente in un'iniziativa che promuove valori fondamentali come il rispetto e la tutela della comunità. Un appuntamento importante per sensibilizzare le giovani generazioni su temi cruciali.

Si è chiusa con grande partecipazione, il 10 dicembre 2025, la decima edizione del convegno su legalità e sicurezza all’Istituto “L. van Beethoven” di Casaluce (CE), dove studenti, docenti e istituzioni si sono confrontati sui rischi dei fuochi d’artificio e sui drammi del bullismo, in un clima di ascolto autentico e responsabilità condivisa. Un impegno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Casaluce studenti protagonisti di una giornata per sicurezza e rispetto

Giornata del diabete. Studenti protagonisti - Si rinnova a Lucca l’appuntamento con la Giornata mondiale del diabete. Lo riporta lanazione.it

Casaluce, Carabinieri in cattedra per il convegno su legalità e sicurezza - Mercoledì 10 dicembre, alle ore 9, la palestra dell’istituto comprensivo statale “Beethoven”, in via Maiello 1, ospiterà la decima ... Da pupia.tv

Casaluce s’illumina! L’8 dicembre 2025, alle ore 17:00, vi aspettiamo in Piazza Statuto per accendere insieme la magia del Natale. Caldarroste e vin brûlé, il trenino a tema natalizio e attività di animazione per i più piccoli renderanno speciale il nostro po - facebook.com Vai su Facebook