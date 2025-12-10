A Calenzano torna Luci d' Inverno rassegna di eventi per le festività natalizie
Si avvicinano le Festività e dall’11 dicembre al 6 gennaio torna la rassegna Luci d’Inverno organizzata dal Comune di Calenzano, con laboratori per bambini, incontri, mercatini natalizi, musica, teatro e, per la prima volta, il concerto di fine anno in piazza Vittorio Veneto. Gli eventi sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Calenzano, gli eventi delle Feste con la rassegna Luci d’Inverno. Per la prima volta Capodanno in piazza - Dall’11 dicembre al 6 gennaio torna la rassegna Luci d’Inverno organizzata dal Comune di Calenzano, con laboratori per bambini, incontri, mercatini natalizi, musica, teatro e, per la prima volta, il ... Da 055firenze.it
