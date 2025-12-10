A Bologna il secondo round dei test di Medicina | È andato peggio del primo

A Bologna si è svolto il secondo round dei test di Medicina, con risultati inferiori rispetto alla prima tornata. Dopo un primo esame considerato difficile e inadeguato, studenti, studentesse e docenti hanno riscontrato ulteriori difficoltà, evidenziando le criticità del percorso di preparazione e l’insoddisfazione generale riguardo alla prova.

Il primo round dei test di ingresso alla facoltà universitaria di Medicina era stato un disastro. Gli esami, a detta di molti tra studenti, studentesse e docenti, erano molto difficili e, soprattutto, inadeguati alla preparazione che ragazzi e ragazze hanno dovuto sostenere nel primo semestre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Valanga di bocciature ai test filtro per Medicina | fuori 9 studenti su 10 - Zazoom Social News

Scacchi, al via il secondo torneo internazionale organizzato dall'Alma Mater di Bologna e l'atteso test con l'IA - Se qualcuno è ancora fermo alla convinzione che gli scacchi siano un gioco noioso o praticato in Italia ormai solo da vegliardi con la barba lunga, è pregato di aggiornarsi. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

martedì 9 dicembre, dalle 17 alle 19, in Aula A, via Zamboni 32, Bologna, si terrà il Secondo incontro dei Colloqui dei Dottorandi e degli Assegnisti della Sezione di Storia Antica (DiSCi) con un intervento di Riccardo Francia: Lettere ufficiali ellenistiche: docu - facebook.com Vai su Facebook

VITTORIA AL CARDIOPALMA PER LA VIRTUS BOLOGNA Nonostante un secondo quarto molto difficoltoso, la squadra di Ivanovic trova una vittoria preziosissima contro Dubai Primo ko per coach Peppe Poeta da head-coach dell'Olimpia Milano? # Vai su X