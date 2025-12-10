A Bologna il secondo round dei test di Medicina | È andato peggio del primo

Bolognatoday.it | 10 dic 2025

A Bologna si è svolto il secondo round dei test di Medicina, con risultati inferiori rispetto alla prima tornata. Dopo un primo esame considerato difficile e inadeguato, studenti, studentesse e docenti hanno riscontrato ulteriori difficoltà, evidenziando le criticità del percorso di preparazione e l’insoddisfazione generale riguardo alla prova.

Il primo round dei test di ingresso alla facoltà universitaria di Medicina era stato un disastro. Gli esami, a detta di molti tra studenti, studentesse e docenti, erano molto difficili e, soprattutto, inadeguati alla preparazione che ragazzi e ragazze hanno dovuto sostenere nel primo semestre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

