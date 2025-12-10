A Bergamo il primo progetto di housing universitario | Una risposta alle esigenze degli studenti

A Bergamo prende il via il primo progetto di housing universitario, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze degli studenti. È stata avviata la procedura per l’affidamento della progettazione e gestione degli alloggi Aler, destinati a diventare nuove residenze universitarie. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare le strutture e le opportunità per gli studenti in città.

Bergamo. È ufficialmente aperta la procedura per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione e della successiva gestione degli alloggi Aler destinati a diventare residenze universitarie in città. Gli appartamenti si trovano in via Celadina, via Monte Misma e via Monte Grigna. Una trasformazione attesa, che interessa complessivamente 74 posti letto e che segna una nuova fase per l’housing pubblico bergamasco, non più rivolto esclusivamente alle fasce più fragili, ma che apre una via per rispondere anche alle esigenze degli studenti. “Il progetto – spiega Corrado Zambelli, presidente di Aler Bergamo Lecco Sondrio – nasce in coerenza con il percorso regionale che punta ad ampliare l’offerta abitativa a canone calmierato e a rigenerare immobili esistenti senza consumo di suolo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

