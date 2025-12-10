A Barberino una strage sfiorata Pierantonio avrebbe pianificato il gesto in vista dell’esecuzione dello sfratto

A Barberino del Mugello, una potenziale tragedia è stata evitata grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Pierantonio avrebbe pianificato un gesto estremo in vista dell’esecuzione dello sfratto, che si sarebbe dovuta svolgere questa mattina. La situazione ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, evidenziando le tensioni legate alle procedure di sfratto e alle tensioni sociali ad esse connesse.

Barberino del Mugello, 10 dicembre 2025 – L’ufficiale giudiziario ad eseguire lo sfratto sarebbe arrivato questa mattina. E a quell’appuntamento, che per lui avrebbe significato un’onta troppo grande, Pierantonio Cianti non si è voluto presentare. Aveva pianificato preventivamente tutto, il camionista in pensione di 71 anni che nella notte tra domenica e lunedì ha fatto saltare in aria l’abitazione di via Garibaldi, a Barberino del Mugello, in cui abitava da solo in affitto. GERMOGLI PH: 8 DICEMBRE 2025 BARBERINO DI MUGELLO VIA GARIBALDI ESPLOSIONE ED INCENDIO DI UNA ABITAZIONE DURANTE LA NOTTE MORTO UN UOMO DI 71 ANNI NELLA FOTO Gli inquirenti hanno pochi dubbi sulla volontarietà dell’atto distruttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Barberino una strage sfiorata. Pierantonio avrebbe pianificato il gesto in vista dell’esecuzione dello sfratto

Palazzina esplosa a Barberino, trovate due bombole di gas incandescenti. “Poteva essere una strage” Vai su X

BARBERINO TAVARNELLE - L’eccidio nazifascista di Pratale ha perso un’altra testimone: si è spenta all’età di 96 anni Marcella Gori. Nella strage che ha tolto la vita a dodici contadini, Marcella ha perso sei familiari, tra cui il padre Livio, gli zii Giuseppe e Ser - facebook.com Vai su Facebook

A Barberino una strage sfiorata. Pierantonio avrebbe pianificato il gesto in vista dell’esecuzione dello sfratto - Che dopo essere svegliati dal boato, a cui è seguito il rogo, sono scesi in strada e si sono messi in salvo. Si legge su msn.com