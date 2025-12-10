A 80 anni da processo Fondazione Museo Shoah presenta Norimberga

In occasione degli 80 anni dall’inizio del Processo di Norimberga, la Fondazione Museo della Shoah presenta l’anteprima italiana del film “Norimberga”, diretto da James Vanderbilt. L’evento si inserisce nel percorso di memoria e riflessione sul processo storico che ha segnato un punto di svolta nella giustizia internazionale.

Roma, 10 dic. (askanews) – In occasione degli 80 anni dall’inizio del Processo di Norimberga, la Fondazione Museo della Shoah presenta l’anteprima italiana del film “Norimberga”, diretto da James Vanderbilt e distribuito in Italia da Eagle Pictures. L’evento, in programma giovedì 11 dicembre alle 20 a The Space Cinema Roma Moderno, rappresenta – affermano gli organizzatori – non solo una proiezione cinematografica, ma anche un momento di riflessione collettiva su uno dei passaggi più decisivi della storia del Novecento. Avviato il 20 novembre 1945, il Processo di Norimberga segnò un punto di svolta nella storia della responsabilità penale internazionale: per la prima volta, i principali esponenti del regime nazista furono chiamati a rispondere dei propri crimini davanti a un tribunale internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

