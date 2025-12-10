A 80 anni da processo Fondazione Museo Shoah presenta Norimberga
In occasione degli 80 anni dall’inizio del Processo di Norimberga, la Fondazione Museo della Shoah presenta l’anteprima italiana del film “Norimberga”, diretto da James Vanderbilt. L’evento si inserisce nel percorso di memoria e riflessione sul processo storico che ha segnato un punto di svolta nella giustizia internazionale.
Roma, 10 dic. (askanews) – In occasione degli 80 anni dall’inizio del Processo di Norimberga, la Fondazione Museo della Shoah presenta l’anteprima italiana del film “Norimberga”, diretto da James Vanderbilt e distribuito in Italia da Eagle Pictures. L’evento, in programma giovedì 11 dicembre alle 20 a The Space Cinema Roma Moderno, rappresenta – affermano gli organizzatori – non solo una proiezione cinematografica, ma anche un momento di riflessione collettiva su uno dei passaggi più decisivi della storia del Novecento. Avviato il 20 novembre 1945, il Processo di Norimberga segnò un punto di svolta nella storia della responsabilità penale internazionale: per la prima volta, i principali esponenti del regime nazista furono chiamati a rispondere dei propri crimini davanti a un tribunale internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
A 80 anni da processo, Fondazione Museo Shoah presenta “Norimberga” - (askanews) – In occasione degli 80 anni dall’inizio del Processo di Norimberga, la Fondazione Museo della Shoah presenta l’anteprima italiana del film “Norimberga”, diretto da James Vand ... Da askanews.it
Il pizzaiolo romano divenuto iconico negli ultimi anni per il suo stile, è ora a processo - facebook.com Vai su Facebook
Tra cinque giorni, giovedì 11 dicembre, sarò a processo in Cassazione a Roma perché da ministro, come promesso, bloccai gli sbarchi dei clandestini. La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a sei anni di carcere per “sequestro di persona”, vedremo gi Vai su X
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026 sbircialanotizia.it
Da Napoli a Cellole per rubare alcolici in un supermercato Conad: inseguiti e arrestati teleclubitalia.it
Neres: «Mi sono fatto trovare pronto, è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso» ilnapolista.it
“Sono incinta”. Lui non vuole il bimbo, lei reagisce così: violenza disumana in Italia thesocialpost.it
Caos e urla in aula dopo la sentenza per l’esplosione di Ercolano che uccise tre giovani lavoratori. I ... ilfattoquotidiano.it
Energia, clima, società, la scommessa sul futuro dell’Alta Sabina lapresse.it