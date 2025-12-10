A 8 anni rasato come una pecora choc in Francia | cosa è successo

Ilgiornale.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio sconvolgente si è verificato alcuni mesi fa in un centro di aiuto sociale per l'infanzia a Parigi, dove un bambino di appena otto anni è stato rasato a zero come forma di punizione. La vicenda ha suscitato grande scalpore e indignazione, mettendo in discussione le pratiche di tutela e il benessere dei minori coinvolti.

Scene che non vorremmo mai vedere. Un bambino di otto anni viene rasato a zero per punizione. Il fatto è avvenuto alcuni mesi fa in un centro di aiuto sociale all'infanzia di Parigi. Si tratta del Foyer Educatif Jenner, gestito dall'associazione Jean-Coxtet, che accoglie minorenni e giovani maggiorenni nel quadro dell'Aiuto Sociale all'infanzia (Ase) in difficoltà. Lascia sgomenti che sia stato realizzato anche un video per immortalare la "punizione". Il caso, rivelato ieri da Franceinfo, è deplorato dal Comune di Parigi, che parla di "fini evidenti di umiliazione". Il grave episodio vede coinvolti diversi educatori del centro, che hanno rapato a zero la testa del bambino come sanzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

a 8 anni rasato come una pecora choc in francia cosa 232 successo

© Ilgiornale.it - A 8 anni rasato come una pecora, choc in Francia: cosa è successo

“Chiuso in bagno e rasato, poi…”. L’orrore in Italia, su un ragazzo di 15 anni: davvero disumano