A 8 anni rasato come una pecora choc in Francia | cosa è successo

Un episodio sconvolgente si è verificato alcuni mesi fa in un centro di aiuto sociale per l'infanzia a Parigi, dove un bambino di appena otto anni è stato rasato a zero come forma di punizione. La vicenda ha suscitato grande scalpore e indignazione, mettendo in discussione le pratiche di tutela e il benessere dei minori coinvolti.

Scene che non vorremmo mai vedere. Un bambino di otto anni viene rasato a zero per punizione. Il fatto è avvenuto alcuni mesi fa in un centro di aiuto sociale all'infanzia di Parigi. Si tratta del Foyer Educatif Jenner, gestito dall'associazione Jean-Coxtet, che accoglie minorenni e giovani maggiorenni nel quadro dell'Aiuto Sociale all'infanzia (Ase) in difficoltà. Lascia sgomenti che sia stato realizzato anche un video per immortalare la "punizione". Il caso, rivelato ieri da Franceinfo, è deplorato dal Comune di Parigi, che parla di "fini evidenti di umiliazione". Il grave episodio vede coinvolti diversi educatori del centro, che hanno rapato a zero la testa del bambino come sanzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A 8 anni rasato come una pecora, choc in Francia: cosa è successo

“Chiuso in bagno e rasato, poi…”. L’orrore in Italia, su un ragazzo di 15 anni: davvero disumano

Dimostrava una quarantina d'anni. La bocca storta. Ben rasato. Bruno. L'occhio destro nero, quello sinistro, stranamente verde. Sopracciglia nere, ma una più alta dell'altra. In poche parole, un forestiero. Mikhail Bulgakov, Il Maestro e Margherita Vai su X

“Manco due giorni… per ringiovanire di 10 anni.” Questo è stato il commento di un cliente. E sì, è uno dei feedback più belli che potessimo ricevere. La tricopigmentazione non è solo estetica: è una piccola macchina del tempo. Con l’effetto rasato ricostruiamo Vai su Facebook