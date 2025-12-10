a 30 anni dalla morte omaggio alla pianista ave properzi danielli

A trent'anni dalla scomparsa di Ave Properzi Danielli, rinomata pianista, si rende omaggio alla sua memoria attraverso un concerto evento. La serata, in programma sabato prossimo, celebrerà la passione musicale di una donna elegante e delicata, il cui talento ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della musica.

Era bella Ave, era graziosa e delicata, elegante, era una giovane donna per cui perdere la testa. Ave Properzi Danielli (nella foto) è stata una rinomata pianista, ricorrono i 30 anni dalla sua morte e nel suo ricordo sabato prossimo si terrà un concerto evento dedicato alla musica che amava. È nel suo nome che è nato il Circolo di Ave, le nipoti Anna e Paola Danielli la ricordano con infinito amore, legando il nome della nonna al percorso umano e artistico di Osvaldo Licini: "L'opera 'Ritratto di Ave' (1920), oggi parte di una collezione privata e visibile presso la Casa Museo Osvaldo Licini a Monte Vidon Corrado, sarà per l'occasione esposta a Palazzo Brancadoro, grazie alla generosità del collezionista e della Casa-Museo O.