A 17 anni prende l'auto del patrigno e si schianta dopo 100 chilometri | ferito andava da un amico

Un ragazzo di 17 anni di Saronno ha preso l'auto del patrigno senza autorizzazione e, dopo aver percorso circa 100 chilometri, si è schiantato. L'incidente è avvenuto mentre il giovane si dirigeva verso Novi Ligure, in Piemonte, dove aveva intenzione di incontrare un amico. L'incidente ha causato feriti e ha attirato l'attenzione sulla sua fuga improvvisata.

Un 17enne di Saronno (Varese) ha preso l'auto del compagno della madre per andare fino a Novi Ligure, in Piemonte. Dopo 100 chilometri di strada, a Pieve del Cairo (Pavia), si è schiantato contro il guardrail riportando ferite lievi. Con lui c'erano anche un 21enne e una 18enne.

